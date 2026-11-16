Cagliari, la grande serrata dei negozi davanti al mercato: deserto a San Benedetto.

Uno dopo l’altro stanno chiudendo quasi tutti i negozi della via Cocco Ortu, proprio nei pressi del mercato demolito dove anche oggi erano in corso i lavori.

Non si fanno più affari, non c’è quasi nessuno in giro. Il lunedì pomeriggio anche i bar e le attività gastronomiche solo off limits.

Sono aperti i negozi cinesi ma, anche per i pochi parcheggi, la zona si sta svuotando e quasi tutte le attività stanno decidendo di dire addio o di trasferirsi altrove. La situazione è pesantissima per il commercio in quella che è sempre stata l’area più florida dei negozi e della produzione anche di prodotti tipici importanti.