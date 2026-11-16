Da settemila e rotti a oltre novemila, più 1400 da ex parlamentare per Paolo Fadda, da 5700 a 6700 per miss Vitalizio Claudia Lombardo, e poi Eliseo Secci che dichiara all’inviata di incassare 4000 euro al mese quando in realtà gli euro sono seimila, “cinquemilanovecento e briciole”, per citare lui che rivendica il ruolo di presidente dell’associazione degli ex consiglieri regionali e considera i vitalizi, con relativi aumenti, il “riconoscimento delle cose serie” fatte evidentemente dai consiglieri regionali. Che, per 15 anni o poco più fra i comodi banchi di via Roma, possono contare su super bonifici mensili.

A denunciare gli aumenti, in un momento storico in cui la gente non arriva neanche a metà mese e deve rinunciare persino a curarsi e mangiare, è Mario Giordano con la sua trasmissione Fuori dal Coro.

Qui il link all’intervista di Quarto Grado a Eliseo Secci:

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