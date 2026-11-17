È forte e decisa la reazione della Pro Loco dei Mamuthones e degli Issohadores a seguito della messa in onda dell’attesa fiction Rai “177 giorni. Il rapimento di Farouk”, che racconta uno dei fatti di cronaca poi forti degli ultimi decenni. La fiction narra infatti del rapimento del piccolo Farouk Kassam, avvenuto a Porto Cervo il 15 gennaio del 1992.

Protagonisti Marco Bocci nel ruolo di Fateh Kassam, il papà di Farouk, Antonia Desplat nel ruolo della madre Marion Bleriot e il piccolo e talentuoso Filippo Papa nei panni di Farouk.

Farouk fu liberato, come ricorda il titolo del lavoro Rai, solo 177 giorni dopo nella zona del nuorese.

La Pro Loco però non ci sta alla narrazione emersa dalla Mamoiada emersa già nella prima puntata.

“La dignità di Mamoiada, dei Mamuthones e degli Issohadores non sono in vendita né sacrificabili per esigenze di copione”, si legge nel lungo messaggio pubblicato dalla Pro Loco.

“Come Pro Loco di Mamoiada, sentiamo il dovere morale e istituzionale di denunciare pubblicamente il grave e inaccettabile travisamento culturale, storico e identitario andato in onda ieri sera su Rai Uno nella fiction “177 giorni. Il rapimento di Farouk” (diretta da Carlo Carlei).

Mesi fa, mossi da spirito di collaborazione ma anche di rispetto nei confronti della famiglia Kassam, avevamo accolto la richiesta della produzione di inserire i nostri Mamuthones e Issohadores. Dopo un confronto trasparente, avevamo posto una condizione imprescindibile: tutelare il vero significato della nostra maschera. L’Issohadore che compie la presa con la fune non compie mai un atto ostile, ma un gesto antico e sacro di buon auspicio e protezione.

Con la produzione era stato concordato e girato un momento di vicinanza e solidarietà al padre, in cui l’Issohadore lo invitava in lingua sarda a stare tranquillo (“Arrumba calmu, ha hustu di vattidi petzi vortzuna”), spiegandogli che quel gesto poteva portargli fortuna nella ricerca del figlio.

Ciò che è andato in onda è l’esatto opposto:

• La voce del nostro socio è stata doppiata con un accento estraneo al nostro paese e trasformata in una frase minacciosa e ostile (“Con quale coraggio ti presenti qui?”), affiancata da un’altra inquadratura in cui un altro componente del gruppo addirittura intima al padre di andare via. Un simbolo di accortezza, auspicio e comunità è stato dipinto falsamente come un’espressione di omertà o minaccia mafiosa.

• Viene fatto passare il falso storico secondo cui l’automobile dei rapitori sarebbe stata rinvenuta a Mamoiada, legando arbitrariamente e gravemente il nome del nostro paese a un atroce sequestro di persona.

• Viene rappresentata una scena in cui il padre del bambino viene cacciato da un esercizio locale, calpestando il valore sacro dell’ospitalità barbaricina, che da sempre contraddistingue la nostra gente.

Tutto ciò non è “licenza poetica”: è un danno inimmaginabile all’immagine di Mamoiada, al lavoro culturale che portiamo avanti ogni giorno e alla memoria di un’intera comunità.

Non possiamo accettare che il servizio pubblico televisivo offenda così la nostra identità.”