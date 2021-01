Cagliari, il virus torna a correre: 1013 positivi e cinquantasei persone ricoverate

Il Coronavirus ritorna a correre a Cagliari, i nuovi contagi sono in aumento. A dirlo, fornendo tutti gli ultimi dati disponibili, è il sindaco Paolo Truzzu: “Il numero complessivo dei positivi a Cagliari è di 1013, mentre sale a 56 il dato dei ricoveri in ospedale. In entrambi i casi, si registra un incremento di 11 unità rispetto all’ultimo aggiornamento”. Non va meglio nemmeno per quanto riguarda il totale dei nuovi residenti contagiati dal Covid-19: “Sono invece 213 i nuovi positivi dall’inizio di gennaio, una media giornaliera di 19,3 e in aumento di ben 7 punti rispetto ai primi tre giorni dell’anno”.