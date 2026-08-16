Masainas, incidente mortale questa mattina nel centro del paese, motociclista perde il controllo del mezzo: ferita anche una donna che è stata trasportata al Brotzu di Cagliari.

Per cause ancora da accertare un centauro ha perso la vita mentre percorreva una delle vie principali del paese: ogni intervento da parte dei soccorritori è risultato inutile, l’uomo è deceduto.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente, il traffico è stato deviato verso Giba e Villarios.