Cagliari, 50 persone fuori dai locali: caos a Is Mirrionis, spinte ai poliziotti e raffica di multe

Maxi assembramento, agenti della municipale accerchiati e spinte e urla. E’ stato un sabato pomeriggio di caos a Is Mirrionis. Tutto è partito da un blitz, in grande stile, almeno 4 pattuglie della polizia municipale, che hanno messo nel mirino i clienti dei frequentatissimi locali all’angolo tra via Is Mirrionis e via Cadello per un maxi assembramento (50 persone) all’esterno delle attività. L’arrivo degli agenti (3 auto e una moto in totale 8 poliziotti), intervenuti poco prima delle 18 per sanzione le persone che stavano consumando sul posto le bibite acquistate nei locali, ha scatenato il putiferio. Non sono mancati i momenti di tensione, tra parole pesanti, minacce e urla che hanno allarmato i residenti della zona. Secondo la versione della polizia locale, sul posto “c’era un assembramento di circa 40/50 persone che consumavano bevande al di fuori di un esercizio e, al momento della contestazione, hanno fatto resistenza”.

Sempre secondo la municipale, nel corso dell’intervento una ragazza avrebbe strappato di mano i documenti appena consegnati a una poliziotta. E questo avrebbe fatto scattare la reazione dei vigili prima e dei presenti poi. Il clima si è surriscaldato pesantemente e gli agenti sarebbero stati accerchiati e spinti. Sempre secondo la municipale “si sono fatti forti del fatto che fossero in tanti”, ma sono comunque state elevate 4 sanzioni da 400 euro. Un’ambulanza è anche arrivata sul posto per soccorrere la ragazza vittima di un attacco di panico, ma la stessa avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. In serata sarebbero arrivati anche i carabinieri.

Le attività non sono rimaste coinvolte in alcun modo, restano cucite le bocche dei titolari che hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni.