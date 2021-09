Cagliari, furgone resta incastrato in vale Poetto: colpa del nuovo passaggio pedonale rialzato

Questione di centimetri, che risultano fondamentali. Il Comune rialza la strada per creare un passaggio pedonale e un furgone resta incastrato in un albero. È successo stamattina a Cagliari, in viale Poetto: da qualche giorno c’è una novità importate: il passaggio pedonale rialzato è stato creato per cercare di far diminuire la velocità delle automobili in un punto dove gli incidenti, negli anni, sono stati tanti, al pari dei rischi. Ma al centro della strada ci sono gli alberi, e il conducente del furgone è rimasto totalmente impigliato. Risultato? Disagi per il traffico, con un’intera corsia totalmente bloccata per oltre mezz’ora. Sul posto, infatti, sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale, per compiere i classici rilievi. Solo dopo il guidatore è riuscito, non senza difficoltà, a liberare il furgone.