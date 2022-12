Incidente in pieno centro a Cagliari, in via Dante, all’altezza dell’incrocio con via Tola. Un furgone si è scontrato con uno scooter, forse fatale una precedenza non rispettata. Ad avere la peggio è stato il centauro, un cinquantenne finito in codice giallo all’ospedale. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, sono intervenuti anche i vigili della polizia Locale.