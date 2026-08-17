Sono ore di angoscia per Yael Trepy, giovane attaccante francese del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo un grave incidente in piscina. Secondo quanto ricostruito finora, Il 20enne si trovava ieri pomeriggio in una villa nella zona della Costa Smeralda quando, intorno alle 18, sarebbe finito nella parte più profonda della piscina. Trepy da quanto si apprende non sa nuotare e ha avuto difficoltà a tornare in superficie. Le persone presenti lo hanno recuperato dall’acqua e hanno immediatamente allertato il 118. A causa della gravità delle sue condizioni, il calciatore è stato intubato e trasferito d’urgenza a Sassari con l’elisoccorso. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove riceve le cure necessarie. Trepy ha esordito in Serie A con la maglia del Cagliari nella scorsa stagione. “Il club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento – si legge in una nota – ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili”.