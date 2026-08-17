I controlli, operati nell’ambito di un mirato servizio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Cagliari, nella decorsa notte successiva al ferragosto, ha visto coinvolte pattuglie delle Stazioni di Pirri, Cagliari San Bartolomeo e del Nucleo Radiomobile coadiuvate da militari anche in abiti civili, che hanno interessato il Comune di Cagliari e diversi centri dell’hinterland, hanno portato a numerose verifiche su persone e veicoli oltre 200 le persone controllate. Il servizio aveva l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità legati al consumo di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l’effetto di alcol.

A Cagliari, nel corso di specifici posti di controllo attuati, lungo il litorale del Poetto, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo di Cagliari, sono stati segnalati per guida in stato di ebbrezza 6 conducenti dell’età compresa tra i 24 e i 51 anni tutti residenti nel cagliaritano, perché a bordo delle rispettive autovetture, al termine delle verifiche con gli apparati etilometrici sono risultati positivi con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge. Al termine degli accertamenti sono stati tutti segnalati alla competente Autorità Giudiziaria e le loro patenti ritirate.

Ad Assemini un 30enne controllato in transito nelle vie del centro, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso 2 gr. circa di hashish e 2 gr. circa di marijuana che è stata sottoposta a sequestro e lui segnalato all’Autorità Amministrativa quale assuntore.

A Pula è stato deferito in stato di libertà un 55enne del luogo poiché, in transito nel centro abitato alla vista dei militari ha cercato di dileguarsi e subito fermato, sottoposto a perquisizione personale è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico di cui è vietato il porto che è stato subito sequestrato e lui segnalato alla competente autorità Giudiziaria.