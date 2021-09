Cagliari, fitness all’aperto nel parco di San Michele: ora si parte

Sport all’aperto nel parco di San Michele, ora si parte. Una porzione di 750 mq del parco sotto il castello medievale sarà attrezzata e messo a disposizione delle società sportive per gli allenamenti all’aria aperta. C’è l’ok della giunta Truzzu che stanzierà 12 mila e 500 euro per l’operazione.

L’idea è quella di consentire e favorire l’utilizzo di aree verdi pubbliche da parte delle associazioni e degli enti di promozione del territorio per attività motorie e sportive ,rivolte ai propri associati e iscritti, con oneri ridotti a carico degli organizzatori. Le associazioni potranno occupare l’area, per non più di tre giornate alla settimana. Si potranno installare allestimenti amovibili, ma senza alcuna modifica dello stato esterno dei luoghi e “senza particolari opere di stabilizzazione di manufatti, evitando scavi di particolare rilevanza e l’uso di fondazioni stabili e inamovibili”.