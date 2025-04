Il trasferimento dei pazienti oncologici dal Businco al Brotzu di Cagliari si è concluso, ma le polemiche continuano e sempre più forti. A guidare il fronte dei contrari a questa operazione, necessaria dice l’azienda ospedaliera per avviare i lavori di ristrutturazione e ammodernamento da 11 milioni di euro, fondi del pnnr, il sindacato Usb, che teme addirittura la chiusura definitiva del Businco a vantaggio di strutture private. E invita operatori, famiglie e chiunque sia coinvolto in questa vicenda a non abbassare la guardia. tantissime le manifestazioni di protesta con cui nei giorni scorsi si è cercato di fermare il trasloco, sottolineando come per pazienti in condizioni così fragili e precarie fosse un serio rischio il trasferimento.

Ma il trasferimento è andato avanti: ieri si è concluso il trasferimento dei sei pazienti ricoverati nel reparto di Chirurgia Endoscopia Interventistica Toracica al settimo piano del Brotzu nel reparto chirurgico multidisciplinare.

Il progetto da 11 milioni al Businco prevede la ristrutturazione di due sale operatorie esistenti e la realizzazione di due nuove sale all’avanguardia.