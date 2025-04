Dovrebbe trattarsi della solita persona che è già stata ampiamente segnalata da decine di automobilisti e cittadini che hanno avuto a che fare con l’insistenza di chi cerca di salire nelle macchine altrui e chiedere soldi.

Diversi i racconti di fatti accaduti durante la notte scorsa, episodi simili tra loro. La stessa tecnica adottata, ossia quella di sostare in prossimità del semaforo, tentare di salire in macchina non prima di aver snocciolato una storia inverosimile.

Ma spunterebbe un altro individuo che, da quanto si apprende, userebbe anche i mezzi pubblici. “Eccolo qui, allo stesso livello dell’altro” si legge. Non si limiterebbe a “fissare, ma se sei sola ti segue fino a casa tua, ti chiede soldi e devi pure stare attenta in macchina perché sale nemmeno avesse fermato un taxi”.

Non solo: “Da poco ha seguito due 14enni in via Diaz a Quartu” sostiene un cittadino.

Massima attenzione, insomma, la prudenza non è mai troppa: con questa prerogativa e senza diffondere allarmismi vengono condivise le esperienze soprattutto tramite social, strumento rapido e efficace per raggiungere il maggior numero di persone.