Cagliari, fermato nella notte con un cellulare rubato: denunciato un quindicenne.

Ieri a Cagliari i Carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per ricettazione un quindicenne algerino, residente presso una comunità di accoglienza per minori non accompagnati della provincia. Stanotte, attorno alle 4:45, il ragazzo è stato identificato dagli uomini dell’Arma in piazza Matteotti, all’interno dell’autostazione ARST. I militari sono intervenuti dopo la telefonata di una ragazzina al numero di emergenza 112. Nel corso del controllo il minore ha consegnato spontaneamente due telefoni cellulari, uno dei quali è risultato rubato qualche ora prima in via Manno, proprio in danno di una diciassettenne di Dolianova. La refurtiva è stata in breve restituita alla giovane derubata.