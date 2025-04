Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, con il supporto dei militari della Stazione di Cagliari Villanova, hanno tratto in arresto un operaio cagliaritano 51enne, già noto alle forze di polizia e già destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

A chiamare il 112 è stata la vittima, una donna di 50 anni residente nel centro cittadino, che ha segnalato la presenza del suo ex compagno sotto casa, intento a minacciarla e urlare frasi ingiuriose. L’uomo, nonostante un precedente procedimento penale per analoghi comportamenti molesti nei confronti della donna e la successiva scarcerazione avvenuta nel 2023, aveva ripreso da tempo a molestarla e pedinarla, generando in lei un profondo stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Dopo essersi presentato ancora una volta davanti all’abitazione della vittima, avrebbe dato in escandescenze, minacciandola con un coltello nel corso di un’accesa discussione. Solo il rapido intervento dei carabinieri ha impedito che la situazione potesse degenerare in fatti ben più gravi.

Al termine delle formalità, il 51enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta.