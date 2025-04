Brutto incidente stradale questa mattina nella salita di via Is Mirrionis, a Cagliari. Un’auto e uno scooter si sono scontrati, probabilmente durante una manovra. È rimasta coinvolta una donna, finita sull’asfalto e immediatamente a soccorsa e portata in ospedale, che in quel momento stava attraversando: non si conoscono ancora le sue condizioni ma per fortuna era cosciente all’arrivo dei sanitari. Sul posto carabinieri, polizia locale e 118.

Cause e dinamiche sono ancora da accertare.