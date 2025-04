“Questo traguardo lo dedico ai miei troppi, angeli in cielo, datemi la forza per riuscire ad onorare ancora la mia Terra” comunica la donna. Da sempre in campo per i più fragili, compresi i quattro zampe per i quali da anni si prodiga senza sosta: abbandonati o maltrattati, una volta che finiscono tra le sue mani per loro sono riservati solo amore e premure. Cure e visite di routine per poi essere affidati solo a famiglie sicure che possono garantire una serena vita agli animali che, sino a quel momento, erano impauriti e sfortunati. Arriva così il prezioso riconoscimento alla donna, stimata e ben voluta in paese, da parte del sindaco Andrea Floris che i giorni scorsi ha annunciato le novità riguardo la sua giunta.

Maria Gabriella Mallica è Vice Sindaco alla quale sono state conferite le deleghe di Affari Generali, Risorse Umane, Beni Culturali, Ricorrenze.

Raffaele Pes: Programmazione Strategica, Bilancio, Tributi, Attività Produttive, Comunità Energetiche,

Carlo Efisio Pisanu: Politiche Sociali, del Lavoro e dell’Istruzione, Politiche Giovanili, Tutela Minori.

Fabiana Crobu: Pari Opportunità, Sport e Tempo Libero; Ambiente.

Monia Casti, Patrimonio: gestione e manutenzione, Cimitero, Promozione del Territorio.

