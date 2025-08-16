Caldo, tanto, afa insistente che, in pochi minuti, viene spazzata via da un forte vento e dalla pioggia. Bagnanti in fuga anche oggi dalla spiaggia dei centomila, i quali hanno dovuto chiudere in fretta gli ombrelloni per ripararsi dalla pioggia.

Il pazzo clima ha colpito anche vasti territori del Sud Sardegna: la Trexenta e il Medio Campidano sono stati investiti da un violento temporale durato pochi minuti ma capace di mandare in tilt cabine elettriche e rete internet.

Domani si replica, a detta degli esperti: mattinata estiva e pomeriggio autunnale. Gli amanti dei tuffi e della tintarella sono, insomma, avvisati.

Cagliari, dall’ombrellone all’ombrello, la giornata al mare anche oggi è stata rovinata dalle anomalie climatiche: il bel tempo è stato oscurato da nubi improvvise che, nel primo pomeriggio, hanno scatenato il temporale.