Nessuna violazione sulle emissioni sonore. La discoteca di Pula ‘Tsunami’, smentisce la segnalazione di un residente che vive poco distante, secondo cui le serate si protrarebbero fino e oltre le 5 del mattino con musica a volume eccessivo, impedendo di dormire serenamente. “Prima dell’apertura siamo stati sottoposti a numerosi controlli, motivo per cui la data di inaugurazione iniziale è stata rinviata”, chiariscono dall’azienda. “Abbiamo atteso che tutto fosse fatto correttamente e abbiamo aperto soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione degli enti preposti quali Arpas, Vigili del fuoco, Asl, Spresal, Comune, Polizia municipale e Comune”, assicurando che il locale è “in regola sotto ogni aspetto, compresa l’emissione acustica. Non abbiamo aperto un solo minuto prima che tutto fosse conforme”. Dal punto di vista tecnico, spiegano che “esiste un tetto audio che indirizza il suono verso il basso, sopra la pista, evitando la propagazione laterale”. Un investimento importante, sottolineano, “per ridurre al minimo i disagi: a 250 metri ci sono un hotel e un residence e nessuno si è mai lamentato”. Infine, la precisazione sugli esposti: “Gli unici sei di cui siamo a conoscenza risalgono a prima dell’apertura e contenevano accuse infondate su presunte serate abusive, disturbi sonori e problemi di viabilità”. Su questi casi, ribadiscono dall’azienda, “è stata accertata l’infondatezza e oggi possiamo dire con chiarezza che tutto è in regola”. Lo Tsunami rivendica dunque la piena regolarità dell’attività, ricordando che il locale opera nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni ottenute, con l’obiettivo di garantire divertimento senza arrecare disagi al territorio circostante.