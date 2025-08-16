È tornata alla casa del Padre, ricongiunta all’amato Tullio ed ai suoi cari
Dolores Piga ved.Carboni
ne danno l’annuncio gli amatissimi figli Elisabetta con Francesco, Marco, Alessandra con Stefano e Luca, i nipoti tutti e la cara Tania.
La cerimonia funebre avrà luogo Lunedì 18 agosto alle ore 16:30 presso la Parrocchia dei Ss. Giorgio e Caterina, a Cagliari.
La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che vorranno partecipare al ricordo di Nonna Dodó, e di tutto l’amore che ha saputo donare.
O.F. Agostino Meloni Via Tuveri 10 Cagliari tel. 070487397