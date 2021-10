Il Comune ferma i monopattini a Cagliari, l’ira delle aziende: “Costretti a licenziare i lavoratori”

Stop ai monopattini a Cagliari. Il Comune ha bloccato il servizio di noleggio dei mezzi ecologici in città. Uno stop agli operatori che gestiscono il servizio, in attesa dell’approvazione, da parte della giunta comunale, di un regolamento definitivo sull’utilizzo dei mezzi.

“Ho dovuto licenziare 4 lavoratori su 6”, dichiara Andrea Ranieri della Fast, società che gestisce il noleggio dei monopattini. “e ho ritirato tutti i mezzi in 3 giorni. E ora abbiamo tanti utenti che si stanno lamentando, perché sono costretti a prendere nuovamente l’auto per andare al lavoro. Ormai il monopattino per tanti è un’abitudine, ad agosto sulle strade di Cagliari ne circolavano un migliaio. Ora siamo in attesa che il Comune approvi il regolamento e poi serve un nuovo bando. Nel frattempo tutti dovranno andare in auto, perché senza un regolamento anche i privati non potranno lasciare il monopattino sul marciapiede”.

Di “giungla nel traffico” aveva parlato il sindaco Paolo Truzzu, annunciando le nuove norme in arrivo: possibile il limite di velocità fissato da 25 a 20 km/h, il divieto di utilizzo dei marciapiedi per la sosta (consentita solo in appositi stalli o aree attrezzate) e utilizzo del casco per i conducenti sotto i 18 anni.