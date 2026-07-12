Cagliari, siamo a Mulinu Becciu: un 52 enne chiede una, due volte di iscriversi al corso di danza di una palestra., la Asd Eshal Al doppio rifiuto prende un fucile e spara alla titolare, che fortunatamente non viene colpita. Allora decide di togliersi la vita, punta il fucile contro se stesso e muore, nel dramma assurdo di una domenica di metà luglio a Cagliari. Il quartiere è sotto choc: la donna scappa, riesce miracolosamente a sottrarsi ai colpi di fucile, rimane illesa.. Ma quando arrivano le ambulanze del 118, l’ìuomo invece è già morto. Sul caso ora indaga la Polizia, ma sulla dinamica sembrano esserci pochi dubbi in una vicenda davvero incredibile. Un 52enne che evidentemente ci teneva così tanto a quel corso di danza, tanto da compiere un doppio gesto assurdo.