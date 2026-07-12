Lo schianto choc tra due auto a Uta sulla Sp2: muoiono un 48 enne e un 36enne, le vittime sono di Cagliari e Capoterra. Si tratta di Carlo Cecconi, 46 anni e di Mirco Sanna, di 36. Un tragico salto di cotsia da parte di una 500 sarebbe all’origine del terribile incidente: oltre ai due morti, nell’impatto con una Jeep sono timasti ferii gravemente un uomo, una donna ed è stato coinvolto anche un bambino. I carabinieri indagano sulla dinamica. Una paurosa carambila mortale in una strada che conferma ancora una volta la sua enorme pericolosità. Per i due uomini purtroppo sono stati inutili i soccorsi. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno in questa domenica di quasi metà luglio, con le strade del Cagliaritano ancora macchiate di sangue.