La presidente del consiglio della Municipalità, Maria Laura Manca, aggiorna i cittadini sui cantieri: chiude la parte centrale della strada, mentre gli interventi interesseranno anche via Italia. Previsto circa un anno di lavori per completare il sistema di raccolta delle acque piovane.

Nuovo aggiornamento sui lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico a Pirri. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, la presidente del consiglio della Municipalità, Maria Laura Manca, ha comunicato le modifiche alla viabilità necessarie per consentire l’avanzamento del cantiere.

Riapre la parte iniziale di via Santa Maria Goretti, con il passaggio da via Isidoro, mentre contestualmente verrà chiuso il tratto centrale della strada.

Gli interventi stanno interessando anche il primo tratto di via Italia. Per completare il percorso e arrivare fino a metà della via sarà necessario circa un anno di lavori, che procederanno per piccoli tratti. L’obiettivo è realizzare una grande caditoia superficiale, destinata a raccogliere le acque piovane e convogliarle direttamente nei cosiddetti cubi, nell’ambito del sistema di mitigazione del rischio idrogeologico.

Manca non nasconde i disagi per residenti e automobilisti, ma sottolinea la necessità di portare avanti gli interventi cercando di ridurre al minimo le difficoltà per il quartiere.

«I disagi ci sono e ne siamo consci, ma si sta lavorando per ridurli al minimo», scrive la presidente, ricordando che l’obiettivo degli interventi è garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti.