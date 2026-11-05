Sposarsi a Cagliari, da oggi, potrà significare anche scegliere uno degli angoli verdi più suggestivi della città. L’amministrazione comunale amplia infatti l’elenco delle location autorizzate per la celebrazione dei matrimoni, individuando sette nuove sedi: due all’interno del Parco di Monte Urpinu, altrettante al Parco della Musica e tre nel Parco di Terramaini.

La decisione è stata approvata dalla Giunta su proposta della vicesindaca Maria Cristina Mancini. Le nuove destinazioni si aggiungono a quelle già disponibili: il Castello di San Michele, la Terrazza del Bastione, il Lazzaretto, i Giardini Pubblici e cinque aree individuate lungo la spiaggia del Poetto.

Non tutte le proposte, però, hanno trovato spazio nel nuovo elenco. Sono stati esclusi alcuni punti del litorale, l’ex Distilleria, l’anfiteatro di Marina Piccola e l’area sottostante il grande ficus dei Giardini Pubblici. L’obiettivo dell’amministrazione è inoltre coinvolgere il settore privato: nelle prossime settimane sarà pubblicata una manifestazione di interesse rivolta alle strutture che intendono mettere a disposizione i propri spazi per le celebrazioni.