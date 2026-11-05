Il direttore generale della Protezione civile, Mauro Merella, ha incontrato questa mattina i giornalisti per un aggiornamento sull’evoluzione del maltempo in Sardegna, annunciando il declassamento della fase operativa da Preallarme ad Attenzione per le zone interessate dall’allerta rossa per rischio idrogeologico. Il declassamento è pubblicato nel Bollettino di monitoraggio pubblicato questa mattina.

Merella ha spiegato che a ciascun codice colore è associata una fase operativa e a quest’ultima corrisponde un insieme di azioni e misure che i sindaci e le strutture operative sono chiamati ad attuare, secondo le rispettive competenze, per garantire la prevenzione e la gestione di eventuali situazioni di emergenza, nel caso di allerta rossa, appunto, la fase operativa è quella di Preallarme.

La rimodulazione si è resa necessaria alla luce degli ultimi aggiornamenti forniti da ARPAS. Come ha illustrato Alessandro Delitala, direttore del Dipartimento meteoclimatico dell’Agenzia, i fenomeni previsti nella giornata di ieri si sono effettivamente verificati, ma in mare, a circa 40-50 chilometri a est della Sardegna, nel Tirreno, senza interessare direttamente il territorio regionale come inizialmente previsto.

Per quanto riguarda i codici colore relativi al rischio idrogeologico, e agli altri rischi compresi nel documento, sarà necessario attendere la pubblicazione del Bollettino/Avviso di criticità regionale da parte del Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile, prevista, come di consueto, entro le 14.