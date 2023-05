Cagliari, aperitivi più salati a Sant’Efisio: “E c’è chi pretende un euro per la toilette”

Un fiume di persone, tra sardi e turisti, come non si vedeva da tanto tempo a Cagliari. Tutti stregati da Sant’Efisio e dal ritorno alla normalità dopo gli anni bui del Covid. E tutti bisognosi o di una toilette o di mangiare, magari non in un ristorante. E in città qualche titolare di locale ha preso la palla al balzo: menù ritoccati. Al rialzo, ovviamente. È bastato fare un giro ieri pomeriggio tra Stampace, Marina e Villanova bassa per notare, nell’ordine, menù aperitivo più degustazione a 15 euro a coppia anziché, come gli altri giorni, dieci, caffè macchiato anche a 1,40 euro e combinazioni snack più bevanda alcolica o analcolica più “cariche” di quasi quattro euro. Sono stati gli stessi commercianti, in vari casi, ad appendere i cartelli con i prezzi speciali per il primo maggio.

“Tutto ciò non è corretto ma, vista la grossa affluenza, tanti negozianti ne hanno approfittato. C’a libertà di mercato, non esiste una forma di punizione a meno che non sia una truffa eclatante”, afferma Giuliano Frau dell’Adoc. Che, sui servizi igienici a pagamento in un bar, è furioso: “La caffetteria in questione si trova non distante dall’Orto botanico. Assurdo e illegale che pretenda un euro da ogni persona. Il suo codice Ateco è attività di somministrazione bevande e ristorazione e non gestione servizi igienici pubblici, è multabile. Capisco l’esigenza del commerciante che vede nel bisogno altrui la possibilità di guadagnare, ma questa attività non si chiama commerciale ma assume una connotazione non dignitosa. Nel caso del barista”, conclude il numero uno dell’Adoc sarda, “non vale ovviamente nemmeno il fatto che avesse assoldato, per tutte le questioni relative al bagno, un suo dipendente”.