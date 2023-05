Badminton, la Sardegna nell’olimpo nazionale e in corsa per lo scudetto

Una squadra sarda si gioca per il terzo anno di seguito lo scudetto in una competizione sportiva nazionale. È la MATEX MaraBadminton, team di serie A di Maracalagonis che i prossimi 13 e 14 maggio parteciperà alle Final Four a squadre proprio nell’impianto di casa. La squadra sarda si è piazzata al secondo posto nella stagione regolare e giocherà la semifinale con RA System BC, il team di Milano (sabato 13 maggio alle ore 15).

L’altra semifinale in programma è tra SSV Bolzano (prima nella stagione regolare) e l’ASC Mals, altre due corazzate di una disciplina sportiva che sta prendendo sempre più piede in Italia, soprattutto tra gli studenti delle scuole. Le vincenti delle due semifinali si sfideranno domenica 14 maggio, alle ore 10, per la conquista del titolo italiano nella struttura sportiva di Maracalagonis, l’unica in Italia in cui è possibile disputare 7 partite in contemporanea.

Il Badminton è l’unica disciplina sportiva in cui il titolo nazionale è assegnato a squadre composte da uomini e donne, senza distinzione di sorta. Un modello anche dal punto di vista sociale, una pratica sportiva che fa della parità tra i generi un elemento peculiare e anche vincente.

“Le finali – afferma Rosario Maddaloni, direttore tecnico ed Head Coach – si avvicinano e i ragazzi sono davvero carichi. Li avremo qui in casa tutta la settimana prima delle gare. Sarà un’occasione per fare allenamenti specifici e provare qualche combinazione. In semifinale ci aspetta Milano, squadra completa e non facile da affrontare, domenica poi vedremo. Intanto pensiamo a far vedere un po’ di vero badminton ai nostri piccoli e alle persone che ci verranno a vedere”

La squadra sarda tra le sue fila annovera atleti, oltre che italiani, provenienti da diversi paesi: Canada, Svezia, Slovenia, Spagna e Danimarca. Si arriva alla finale a quattro con atleti che, benché giovani, hanno già maturato una grande esperienza anche in campo internazionale. Le speranze scudetto del MaraBadminton sono affidate alla grande crescita apportata al team soprattutto nel settore femminile, con l’approdo in Sardegna di Wen Yu Zhang, Margareta Thiwapoen e Lia Salehar, tutte capaci di far registrare sette vittorie sugli otto incontri disputati. Da citare anche Gianna Stiglich, che nella stagione regolare non ha perso neanche un incontro. Rimane salda la parte maschile della formazione sarda guidata dal bicampione italiano Christopher Vittoriani e da un Matteo Massetti in grande spolvero in regular season.

Questi i giocatori della squadra sarda: Matteo Massetti, Christopher Vittoriani, Wen Yu Zhang (Can), Malena Norrman (Sve), Lia Salehar (Slo), Ania Setien Erro (Spa), Gianna Stiglich, Rosario Maddaloni, Christoffer Holm Voldsgaard (Dan) e Adriano Viale.

Il badminton è una delle discipline sportive più praticate in oriente, attualmente a livello internazionale i Paesi più forti sono Indonesia, Malesia, Giappone, Cina, Corea del Sud e Danimarca. Il badminton è disciplina olimpica dal 1992 ed è la più seguita dei giochi a cinque cerchi.