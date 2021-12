Cagliari, alla Fiera open day per la terza dose: quasi mille e quattrocento persone vaccinate

Sono mille e 370 in totale le persone vaccinate ieri alla Fiera di Cagliari all’open day per la terza dose, per tutte le categorie con l’obbligo vaccinale.

Nell’hub sono state somministrate, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, le dosi “booster”, con accesso libero senza prenotazione per personale scolastico, sanitario e le forze dell’ordine.

Ai cittadini è stato chiesto di autodichiarare per iscritto di appartenere ad una di queste categorie.

In occasione dell’open day, è stato rafforzato l’organico impegnato nell’hub: impegnati infatti 12 medici per turno (12 mattina e 12 la sera); 5 amministrativi e 20 infermieri per limitare le attese per tutti coloro che sono andati alla Fiera.