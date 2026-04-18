I Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, supportati dai colleghi della Stazione di Sardara e dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, hanno arrestato ieri sera un 61enne del luogo, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, alla vista dei militari in prossimità della propria abitazione, ha tentato di dileguarsi repentinamente a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato in pochi istanti. L’atteggiamento elusivo ha spinto gli operanti ad approfondire gli accertamenti mediante una perquisizione personale, seguita immediatamente dopo da una domiciliare.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 100 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Sono stati inoltre sequestrati due coltelli con evidenti tracce di stupefacente e la somma contante di 235 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio e ritenuta verosimile provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.