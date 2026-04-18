Nelle prime ore del mattino i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 61enne originario del posto, di fatto senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da un cumulo di pene conseguenti a condanne divenute definitive per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e furto aggravato, illeciti commessi proprio nel territorio di Sant’Antioco nel corso degli anni precedenti. L’uomo è stato chiamato dalla Giustizia a espiare una pena residua complessiva di sei anni e ventinove giorni di reclusione, alla quale si aggiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria di oltre diciassettemila euro.

Dopo essere stato individuato dai militari durante un apposito servizio di pattugliamento del territorio, l’uomo è stato accompagnato in caserma e, terminate le necessarie formalità, trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove inizierà a scontare la propria pena.