Cagliari, a bordo dei pullman senza regole e rispetto per gli altri viaggiatori: piedi sui sedili, sigaretta in bocca e smartphone in mano come se fossero sul divano di casa. Due nuovi episodi, avvenuti a bordo della linea 3, dove le proteste di alcuni presenti sono state ignorate dai ragazzini incivili che, con prepotenza, hanno risposto male e continuato a fare i loro comodi.

Il bus era pieno, molti viaggiatori erano in piedi e, nonostante ciò, almeno un sedile è stato occupato dalle scarpe di un ragazzo. “Ho fatto notare che non va bene questo comportamento e mi ha risposto male”. Non solo: nonostante il ristretto spazio condiviso, una giovane non ha esitato a privarsi di fumare, creando una densa nube di svapo non ben tollerata da tutti. “Per gli asmatici in particolar modo non è salutare e non dobbiamo accettare chi trasgredisce le regole. Ho richiamato la ragazza ma nulla da fare: ha fatto alcuni versi di disprezzo, mostrando assoluto menefreghismo” racconta un viaggiatore a Casteddu Online, che preferisce rimanere anonimo per “non correre rischi. Viaggio molto a bordo dei bus, ho paura di una loro reazione. Ogni giorno assisto a comportamenti errati e molte volte sono arroganti e prepotenti. Sono soprattutto i giovani che si distinguono, purtroppo negativamente”.