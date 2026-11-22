Un centinaio di volontari, tante associazioni e un obiettivo comune: ripulire il lungomare del Poetto e sensibilizzare cittadini e frequentatori della spiaggia sul problema dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta. Questa mattina, domenica 22 novembre, la zona dell’Ottagono è stata teatro di un’importante iniziativa di pulizia e cittadinanza attiva.

Dalle 10 alle 12, armati di guanti, pinze e sacchi, i partecipanti si sono rimboccati le maniche setacciando fioriere, marciapiedi e aree verdi, fino ad accumulare decine di buste colme di spazzatura. Un intervento concreto sul campo, nato però anche con l’intento di accendere i riflettori su un’abitudine tanto diffusa quanto dannosa: gettare a terra i filtri di sigaretta, piccoli e grandi rifiuti che rappresentano una grave fonte di inquinamento per la sabbia e per il mare.

La scelta della postazione non è stata casuale. L’Ottagono sorge infatti esattamente sul confine tra i territori di Cagliari e Quartu Sant’Elena. A testimonianza della collaborazione istituzionale su un tema ambientale che non conosce barriere amministrative, hanno preso parte all’iniziativa anche le Assessore all’Ambiente delle due amministrazioni comunali Luisa Giua Marassi e Romina Mura.

Alla mattinata ecologica ha aderito un fronte compatto di realtà del territorio: Rebeletèrra, Marevivo Sardegna, Plastic Free, MSDSA, Cittadinanza Attiva, Cittadinanza Attiva Oikos, Domus de Luna, Legambiente Sardegna e Legambiente Cagliari. Tra i presenti anche il presidente regionale di Marevivo, associazione con sede a Carbonia che ha sottoscritto un accordo con il Comune di Cagliari per promuovere eventi e campagne di sensibilizzazione ambientale.

A chiudere l’evento — immortalato dalla tradizionale foto di gruppo davanti al grande cumulo di sacchi raccolti — è rimasto un appello chiaro rivolto a tutti: la tutela del Poetto passa dai piccoli gesti quotidiani e dal rispetto degli spazi comuni. Una spiaggia pulita, infatti, non si costruisce soltanto con le giornate straordinarie di raccolta, ma soprattutto evitando che i rifiuti vengano abbandonati.