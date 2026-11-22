Paura nel tardo pomeriggio al porto di Cagliari, dove una persona è finita accidentalmente in mare, nei pressi della banchina Ichnusa.

L’allarme è scattato poco dopo le 17. Provvidenziale il tempestivo intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari, intervenuti dalla vicina sede operativa del Molo Dogana. I soccorritori sono riusciti a raggiungere la persona in acqua e a trarla in salvo.

Sul posto era presente anche il personale sanitario, pronto a prestare assistenza dopo il recupero.