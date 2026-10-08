Cagliari, sciopera anche il Bacaredda, tra i punti della protesta c’è la “carenza generale di materiale didattico, tra cui strumenti topografici, cartine geografiche e armadi per le aule”. La comunicazione giunge dagli studenti che per domani hanno organizzato la protesta presso la sede staccata. Niente topi tra le aule come avviene in altri istituti, le difficoltà da segnalare alle istituzioni, in questo caso, sono altre: “Cisterna di carburante in giardino”, gli studenti chiedono una “verifica urgente sulla sicurezza antincendio nell’area verde (pini).

Situazione bagni in generale: perdite d’acqua, tubi marci e cattivi odori nei bagni femminili, uniti alla costante presenza di insetti nei servizi igienici di tutto il plesso.

Palestra: programmazione pulizie e sanificazione costante dei locali e degli spogliatoi. Manutenzione aule: finestre/tapparelle mancanti e nuova organizzazione degli spazi. Materiale didattico: carenza generale di materiale didattico, tra cui strumenti topografici, cartine geografiche e armadi per le aule. Servizio Paninaro: stop alla disparità rispetto alla sede centrale, vogliamo l’estensione del servizio ristoro”.

I rappresentanti invitano gli studenti alla “presenza, rispetto e compattezza. Dimostriamo di essere maturi e determinati”.