In merito alle segnalazioni e alle preoccupazioni emerse sulla nuova programmazione degli orari ferroviari di Trenitalia, prevista a partire dal prossimo 14 dicembre, l’Assessorato regionale dei Trasporti precisa che attualmente il servizio ferroviario prosegue regolarmente secondo gli orari in vigore e che nessuna modifica è ancora intervenuta nell’organizzazione dei collegamenti.

La rimodulazione proposta da Trenitalia rientra in un percorso di riorganizzazione del servizio finalizzato all’introduzione di frequenze cadenzate, ossia partenze a intervalli regolari, in coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale dei Trasporti. La nuova programmazione presenta tuttavia alcune criticità, sulle quali l’Assessorato ha già avviato gli opportuni approfondimenti.

“Abbiamo raccolto in queste settimane le diverse segnalazioni provenienti dai territori, dai pendolari e dagli utenti del servizio ferroviario e le stiamo esaminando con la massima attenzione – dichiara l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca –. L’obiettivo di rendere più regolare e funzionale l’offerta ferroviaria è condivisibile, ma qualsiasi rimodulazione deve necessariamente tenere conto delle esigenze concrete di chi utilizza quotidianamente il treno per raggiungere il posto di lavoro, la scuola o i servizi essenziali. Non possiamo permettere che una riorganizzazione pensata per migliorare il servizio finisca per creare nuovi disagi”.

Nel corso della prossima settimana sono previsti incontri tecnici per esaminare le criticità emerse e valutare gli eventuali correttivi alla programmazione pubblicata, prima della sua prevista entrata in vigore.

“Vogliamo rassicurare i cittadini: tutte le segnalazioni sono state prese in carico e saranno oggetto di confronto con Trenitalia – conclude Manca –. Stiamo lavorando affinché le esigenze dei passeggeri siano adeguatamente considerate e le modifiche agli orari non compromettano la possibilità di utilizzare il trasporto ferroviario nelle fasce orarie più importanti della giornata”.