Tutta l’isola sarà interessata da condizioni di variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite. Sui settori occidentali e settentrionali potranno presentarsi maggiori annuvolamenti, mentre non sono previste precipitazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadranti occidentali e i mari da poco mossi a mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 17°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà mosso.

A Oristano farà tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 17°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 12°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Non sono previste allerte meteo.

Ci aspetta pertanto un venerdì variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e temperature in ulteriore calo rispetto ai giorni precedenti. Le massime raggiungeranno i 24°C nelle zone più miti dell’isola, mentre nelle aree interne il clima sarà più fresco. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali e i mari poco mossi o mossi.

Curiosità di ottobre: con l’arrivo dell’autunno aumentano gli interessi per le attività legate alla stagione, come passeggiate nella natura, raccolta delle castagne e dei funghi, cucina con prodotti autunnali e visite alle sagre paesane. In Sardegna ottobre è particolarmente ricco di appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti tipici e alla riscoperta dei piccoli borghi dell’isola.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba