Una tragedia inaccettabile in un momento di massima serenità e spensieratezza. Se ne è andato sotto gli occhi attoniti della fidanzata e degli amici Massimiliano Gatti, 38enne di Basiglio, in provincia di Milano. Gatti si trovava a Cancún, in Messico, per qualche giorno di relax quando domenica sera è caduto dalle scale dell’albergo in cui alloggiava. Secondo quanto raccontato dagli amici e dalla fidanzata, il 38enne si sarebbe prima attaccato al corrimano che purtroppo però si è staccato. Gatti è morto sul colpo. Sulla vicenda indagano le autorità locali che vogliono fare piena luce sull’accaduto..

“A voi che siete sempre stati prodighi di complimenti per il mio meraviglioso figlio — le parole strazianti della madre in cui comunica la tragedia — con un dolore che non mi fa respirare e nella consapevolezza che la mia vita finisce qui, vi comunico che Maxi ha perso la vita in una caduta accidentale dalle scale dell’albergo dove alloggiava in Messico ed è morto sul colpo. Mi sembrava giusto dirvelo, visto che avete sempre condiviso con me il grande amore che mi legava e mi lega a mio figlio. Non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l’ ho. Vi abbraccio tutti”.