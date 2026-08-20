Aggressioni al personale sanitario, il Brotzu denuncia: «Non tollereremo alcuna forma di violenza»

L’ARNAS G. Brotzu prende posizione dopo i recenti episodi ai danni di alcuni professionisti sanitari. L’Azienda annuncia denunce e il rafforzamento delle misure di sicurezza, garantendo assistenza legale e supporto psicologico agli operatori coinvolti.

Cagliari – «Basta violenza contro chi ogni giorno si dedica alla cura e alla salute delle persone». È il messaggio lanciato dall’ARNAS G. Brotzu dopo i recenti episodi di aggressione che hanno coinvolto alcuni professionisti sanitari nell’esercizio delle proprie funzioni. L’Azienda sottolinea la gravità degli episodi e annuncia di aver già presentato denuncia alle autorità competenti, mettendo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione necessaria. Di seguito il comunicato integrale dell’ARNAS G. Brotzu.

“L’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “G. Brotzu” esprime la più ferma condanna nei confronti dei recenti episodi di aggressione subiti da alcuni professionisti sanitari nell’esercizio delle proprie funzioni. Tali episodi rappresentano un atto grave e inaccettabile, che lede non solo l’incolumità fisica e psicologica degli operatori coinvolti, ma anche la dignità dell’intera comunità sanitaria impegnata quotidianamente nella cura e nell’assistenza dei pazienti. L’ARNAS G. Brotzu comunica di aver provveduto a sporgere denuncia nei confronti dei responsabili presso le autorità competenti, mettendo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l’accertamento dei fatti e l’individuazione delle relative responsabilità.

La Direzione Generale ribadisce il proprio pieno e incondizionato sostegno ai professionisti coinvolti, garantendo loro assistenza legale, supporto psicologico e ogni forma di tutela prevista dalla normativa vigente e dai protocolli aziendali in materia di sicurezza sul lavoro. L’Azienda coglie l’occasione per ricordare che la sicurezza degli operatori sanitari è condizione imprescindibile per garantire cure di qualità a tutta la cittadinanza, e rinnova l’invito al rispetto reciproco quale valore fondante del rapporto di cura tra pazienti, familiari e personale sanitario.

Sono e saranno rafforzate, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, tutte le misure di prevenzione e sicurezza già attive presso le strutture aziendali, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli operatori. L’ ARNAS G. Brotzu non tollererà alcuna forma di violenza contro chi, ogni giorno, si dedica alla cura e alla salute delle persone”.

Il messaggio dell’ARNAS arriva dunque con una presa di posizione netta: la tutela del personale sanitario viene indicata come una priorità e le misure di prevenzione e sicurezza saranno rafforzate anche attraverso la collaborazione con le Forze dell’Ordine.