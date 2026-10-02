Continua la campagna anti- rincari da parte di Eni, che dopo aver fatto apripista calmierando i prezzi dei carcerati introduce una nuova iniziativa. A partire da oggi infatti la compagnia effettuerà uno del 20% al netto dell’Iva ai clienti che acquisteranno gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca. Al momento la misura sarà in vigore fino al prossimo 31 ottobre ma non si esclude che Eni possa estendere il periodo di un paio di mesi.

“Voglio ringraziare Eni per aver compreso fino in fondo la necessità di sostenere il nostro settore produttivo primario, per quanto possibile, con una tariffa di accesso al carburante che permetta di continuare a svolgere il prezioso compito di custodi dell’ambiente e della sicurezza alimentare italiana. La riduzione dei prezzi, garantita grazie alla scelta dell’azienda, permette alle imprese agricole e della pesca di ottenere uno sconto di circa il 20% sulle tariffe attuali. Auspichiamo che le altre compagnie petrolifere presenti sul territorio nazionale emulino il virtuoso comportamento attuato da Eni, così come avvenuto nei giorni scorsi”, il commento di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. “Questo intervento si aggiunge a quelli messi in campo dal Governo Meloni: il credito d’imposta, il taglio delle accise e quanto finora attuato a tutela e difesa del nostro Made in Italy. L’azione del presidente Meloni si conferma capace di utilizzare al meglio le risorse pubbliche e di coinvolgere a protezione del sistema produttivo il settore privato e, nella totale loro autonomia gestionale e decisionale, le grandi aziende partecipate”