Ennesima vita spezzata sulla strada. È accaduto la notte scorsa a Roncello, in provincia di Monza. Due auto, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Alla guida di una delle due vetture, una Fiat 500, la 18enne originaria della Sicilia Carola Battaglia. Inutili purtroppo i soccorsi per lei, Carola non ce l’ha fatta. Con lei a bordo un 16enne, ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano.

Come riportato dal Corriere, al vaglio dei carabinieri ci sarebbe la dinamica esatta del sinistro e soprattutto ciò che è avvenuto dopo. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, a bordo dell’altra auto c’erano due stranieri e uno sarebbe fuggito. Tutti elementi ora esaminati dagli inquirenti.