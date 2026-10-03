Accoltellata alla nuca mentre passeggia per strada. È ciò che ha subìto una ragazza di 23 anni nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre.

Come dichiarato ai microfoni di Dentro la notizia nei giorni scorsi, la giovane non conosceva il suo aggressore e ha raccontato lo choc di essere aggredita senza alcun motivo.

In queste ore, però, le forze dell’ordine hanno fermato il presunto aggressore della ragazza. Si tratta di un 57enne di Ariano Irpino nato in Svizzera.

Le forze dell’ordine hanno svolto un lavoro attento e meticoloso di disamina delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, individuando un uomo compatibile con quanto raccontato dalla 23enne. I militari sono quindi risaliti al 57enne, sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio. Ignoto, al momento, il motivo scatenante dell’aggressione.