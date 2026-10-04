È morto a soli 61 anni Salvatore Calignano, operaio di Caivano deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un incidente sul lavoro. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il 61enne stava lavorando sul tetto di un capannone quando è precipitato lo scorso venerdì.

L’uomo è stato ritrovato in via Fossa del Lupo in gravi condizioni dai soccorritori del 118, che lo hanno poi trasportato d’urgenza in ospedale.

Stando agli accertamenti effettuati dai carabinieri di Giugliano in Campania riportati da Il Fatto Quotidiano, l’operaio era stato assunto regolarmente il giorno prima dell’incidente.

La famiglia, però, vuole chiarezza sull’accaduto. “Se è vero che me l’hanno abbandonato per strada voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così”, l’urlo di dolore della moglie Carmela, assistita dal legale Francesco Petruzzi.

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del 61enne e sequestrato il cellulare per capire chi abbia allertato i soccorsi e cosa sia avvenuto nei momenti successivi al drammatico incidente.