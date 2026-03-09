Tragedia ieri al centro ippico Le Valli a Isola Dovares, in provincia di Cremona. Una cavallerizza di 37 anni, Klizia Jllary Fraglica, è caduta da cavallo durante un allenamento.

Stando a quanto ricostruito, la giovane sarebbe stata improvvisamente disarcionata, battendo violentemente la testa a terra. Inutili, purtroppo, ke cure ricevute all’ospedale Niguarda di Milano, Klizia è morta dopo qualche ora di ricovero.

Sul posto anche i carabinieri di Piadena e Torre de’ Picenardi per la ricostruzione dell’accaduto.