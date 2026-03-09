Pirri, ennesima caduta alla fine di via Argiolas, una donna ha riportato la frattura di un braccio. Cittadini in rivolta: “Ma quante persone devono ancora cadere?”.

È accaduto oggi, sotto accusa è il manto stradale dissestato, segnalato già da tempo da cittadini e avventori.

La denuncia della situazione è stata pubblicata in un noto gruppo social dedicato a Pirri: “Quante segnalazioni, quante lamentele e quante denunce servono prima che qualcuno intervenga per mettere in sicurezza questa strada?

La situazione è sotto gli occhi di tutti da tempo, eppure continua a essere ignorata. Intanto i cittadini pagano le conseguenze, soprattutto anziani e persone più fragili.

Bisogna aspettare che succeda qualcosa di ancora più grave per agire?

La sicurezza delle persone non può essere rimandata. Chi di dovere intervenga subito” si legge.