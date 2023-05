Cade con la moto a Tascusí, centauro tedesco di 68 anni gravissimo al Brotzu

A mezzogiorno una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono è intervenuta in località Iscubas, nella Provinciale 7, in prossimità del bivio per Tascusi, per il un incidente stradale. Per cause da accertare un motociclista di 68 anni di nazionalità tedesca ha impattato contro il suolo riportando lesioni varie. Sul posto è Intervenuta un’ambulanza del servizio 118 e l’elisoccorso per il trasferimento del motociclista all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Presente anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi.