Cagliari, mercoledì l’addio a Guglielmo Meloni: “Continueremo a costruire ricordandoti”

Mercoledì 24 Maggio si terranno i funerali di Guglielmo Meloni, noto Memo, nella chiesa della Medaglia Miracolosa a Cagliari, quartiere San Michele, alle ore 15:30.

I cari, ricordano Memo come un “costruttore”. Memo, ha contribuito a ricostruire la Cagliari totalmente distrutta del secondo dopoguerra, ma soprattutto ha costruito insieme agli altri nonni un meraviglioso nido d’amore, la “casa di Sant’Isidoro”. Lì, ci sono cresciute intere generazioni di figli e nipoti che lo ricorderanno con amore e un grande sorriso. Ci ha insegnato tantissimo e tra un insegnamento e l’altro ci ha tirato “sa graguena”, si divertiva tantissimo a farlo. Ci lascia ad 89 anni, dopo aver condiviso con noi un lungo viaggio. Ci lascia con tanto dolore, perché il dolore è inevitabile. Ma, grazie ai suoi insegnamenti, sapremo come trasformare questo dolore in qualcosa di bello, appunto come ci ha insegnato lui, in vita.