Cagliari, coppia di 60enni derubata in pieno giorno: “Addio alle medicine contro la lombalgia”

A Cagliari esistono anche i ladri di medicine, e già non è sicuramente una bella notizia. Figurarsi poi, se, eventualmente, si tratta di pastiglie o prodotti liquidi impossibili da vendere se non dietro prescrizione medica. È quanto capitato ad una coppia di ultrasessantenni, colpevole solamente di un po’ di sbadataggine: “Abbiamo posato su una panchina di piazza Garibaldi varie buste, inclusa quella con i medicinali. Siamo tornati a casa e io e mio marito ci siamo resi conto della dimenticanza”. L’uomo, nel giro di pochissimi minuti, ha raggiunto nuovamente la panchina: “La busta c’era ancora, le medicine contro una grave lombalgia invece no. Hanno rubato solo quella scatola, forse sapendo di non poterla ottenere così facilmente e tentando di rivenderla sottobanco”.

La coppia di ultrasessantenni, lei casalinga e lui da circa un anno senza lavoro, non ha potuto fare altro che telefonare e raccontare quanto accaduto al medico di famiglia: “Le bustine di Numesulide mi servono tantissimo”, prosegue la donna, “è l’unico medicinale sulla faccia della terra che, almeno a me, fa vivere con meno dolori”.