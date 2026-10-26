Insegue due giovani in un cortile compiendo atti osceni, poi entra in un ristorante e molesta una donna davanti alla figlia minorenne. Notte movimentata a Quartu Sant’Elena, nel Cagliaritano, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di atti osceni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione alla centrale operativa, che ha fatto intervenire i militari della sezione radiomobile di Quartu, affiancati dai colleghi della stazione di Monserrato. L’uomo, descritto in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato intercettato mentre tentava di allontanarsi.

A quel punto la situazione è degenerata: il 43enne si sarebbe scagliato contro i carabinieri, colpendoli con calci e pugni, per poi accanirsi contro l’auto di servizio, danneggiando la portiera e il finestrino. I militari sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.