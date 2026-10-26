Nuovi sentieri, accessi pedonali e segnaletica per rendere più sicura e accessibile la fruizione del colle di Sant’Elia, tutelandone al tempo stesso il patrimonio archeologico e naturalistico. La giunta ha dato il via libera al progetto da 160mila euro per la realizzazione e la riqualificazione dei percorsi escursionistici, nel rispetto della zona speciale di conservazione in cui ricade l’area.

La rete prevede un itinerario principale, che riprende il tracciato esistente dall’ingresso escursionistico di viale Calamosca fino al belvedere e ai siti archeologici sulla sommità del colle, e due percorsi secondari ad anello. Una soluzione pensata per diversificare le possibilità di visita e distribuire i flussi di escursionisti, limitando la pressione sulle aree più delicate.

Gli interventi comprendono l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, secondo le linee guida della Rete escursionistica della Sardegna e gli standard del Club alpino italiano, la manutenzione delle strutture lignee esistenti, tra cui le staccionate, e il posizionamento di elementi in materiali naturali locali per segnalare e chiudere i tratti interdetti al passaggio.

I percorsi, caratterizzati da un livello di difficoltà contenuto e da tempi di percorrenza inferiori a mezza giornata, saranno organizzati per favorire una fruizione ordinata e in sicurezza, proteggendo gli habitat più fragili e il valore storico e ambientale di uno dei luoghi più suggestivi di Cagliari.